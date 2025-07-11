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Коммерсантъ FM
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Песков о важном заявлении Трампа, настырности Европы и обмене пленными с Киевом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал, почему Москва разочарована в европейских лидерах, как повлияет на украинский конфликт планы США продавать оружие НАТО для Киева и прокомментировал оборонную стратегию Франции в Арктике. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об Украине

  • Россия продолжает работу по обмену пленными и телами погибших с Украиной.
  • Россия ждет от Украины предложений по срокам продолжения прямых переговоров.
  • Россия разочарована, что ее позиция о неприемлемости иностранных войск у границ РФ не находит понимание у европейских руководителей.
  • Настырность европейских лидеров в их желании разместить военных на Украине укладывается в общую канву антироссийских настроений.
  • Продажа американского оружия странам НАТО это бизнес и меняет лишь схему его последующей передачи Украине.

О Европе

  • Мерц — яростный апологет конфронтации с Россией и агрессивной мобилизации Европы.
  • Европа хочет сподвигнуть Киев продолжать войну во что бы то ни стало, «до последнего украинца».
  • Европа тратит на поддержку Украины десятки миллиардов средств своих налогоплательщиков.
  • Европе было бы логичнее учесть озабоченности России и начать взаимоуважительный диалог, но этот вариант даже не обсуждается.
  • Россия будет защищать свои интересы от поползновений других стран.

О «важном заявлении» Трампа

  • В Кремле ждут анонсированного заявления Трампа, чтобы понять, что он имел в виду. Фиксируем все нюансы в его выступлениях.

Трамп о «важном заявлении» по России, поставках оружия и новых тарифах

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Об Арктике

  • Россия твердо будет отстаивать интересы в Арктике, учитывая поползновения других стран.
  • В Арктике не надо сражаться, в Арктике надо сотрудничать.

Об идее плавающего потолка цен на нефть

  • У России есть хороший опыт в преодолении санкций для борьбы с мерами ЕС против ее нефтегазового экспорта.

О жаре в Москве

  • Администрация президента в условиях московской жары работает в обычном режиме.

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