Песков о важном заявлении Трампа, настырности Европы и обмене пленными с Киевом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал, почему Москва разочарована в европейских лидерах, как повлияет на украинский конфликт планы США продавать оружие НАТО для Киева и прокомментировал оборонную стратегию Франции в Арктике. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об Украине

Россия продолжает работу по обмену пленными и телами погибших с Украиной.

Россия ждет от Украины предложений по срокам продолжения прямых переговоров.

Россия разочарована, что ее позиция о неприемлемости иностранных войск у границ РФ не находит понимание у европейских руководителей.

Настырность европейских лидеров в их желании разместить военных на Украине укладывается в общую канву антироссийских настроений.

Продажа американского оружия странам НАТО это бизнес и меняет лишь схему его последующей передачи Украине.

О Европе

Мерц — яростный апологет конфронтации с Россией и агрессивной мобилизации Европы.

Европа хочет сподвигнуть Киев продолжать войну во что бы то ни стало, «до последнего украинца».

Европа тратит на поддержку Украины десятки миллиардов средств своих налогоплательщиков.

Европе было бы логичнее учесть озабоченности России и начать взаимоуважительный диалог, но этот вариант даже не обсуждается.

Россия будет защищать свои интересы от поползновений других стран.

О «важном заявлении» Трампа

В Кремле ждут анонсированного заявления Трампа, чтобы понять, что он имел в виду. Фиксируем все нюансы в его выступлениях.

Об Арктике

Россия твердо будет отстаивать интересы в Арктике, учитывая поползновения других стран.

В Арктике не надо сражаться, в Арктике надо сотрудничать.

Об идее плавающего потолка цен на нефть

У России есть хороший опыт в преодолении санкций для борьбы с мерами ЕС против ее нефтегазового экспорта.

О жаре в Москве