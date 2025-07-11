Песков о важном заявлении Трампа, настырности Европы и обмене пленными с Киевом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал, почему Москва разочарована в европейских лидерах, как повлияет на украинский конфликт планы США продавать оружие НАТО для Киева и прокомментировал оборонную стратегию Франции в Арктике. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об Украине
- Россия продолжает работу по обмену пленными и телами погибших с Украиной.
- Россия ждет от Украины предложений по срокам продолжения прямых переговоров.
- Россия разочарована, что ее позиция о неприемлемости иностранных войск у границ РФ не находит понимание у европейских руководителей.
- Настырность европейских лидеров в их желании разместить военных на Украине укладывается в общую канву антироссийских настроений.
- Продажа американского оружия странам НАТО это бизнес и меняет лишь схему его последующей передачи Украине.
О Европе
- Мерц — яростный апологет конфронтации с Россией и агрессивной мобилизации Европы.
- Европа хочет сподвигнуть Киев продолжать войну во что бы то ни стало, «до последнего украинца».
- Европа тратит на поддержку Украины десятки миллиардов средств своих налогоплательщиков.
- Европе было бы логичнее учесть озабоченности России и начать взаимоуважительный диалог, но этот вариант даже не обсуждается.
- Россия будет защищать свои интересы от поползновений других стран.
О «важном заявлении» Трампа
- В Кремле ждут анонсированного заявления Трампа, чтобы понять, что он имел в виду. Фиксируем все нюансы в его выступлениях.
Об Арктике
- Россия твердо будет отстаивать интересы в Арктике, учитывая поползновения других стран.
- В Арктике не надо сражаться, в Арктике надо сотрудничать.
Об идее плавающего потолка цен на нефть
- У России есть хороший опыт в преодолении санкций для борьбы с мерами ЕС против ее нефтегазового экспорта.
О жаре в Москве
- Администрация президента в условиях московской жары работает в обычном режиме.