Песков: Россия продолжает работу по обмену пленными с Украиной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Россия и Украина продолжают работу по обмену пленными и передаче тел военнослужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Он (процесс.— ''Ъ'') продолжается, эта работа идет»,— сказал господин Песков в отчет на вопрос, на какой стадии находятся обмены, согласованные на втором раунде переговоров в Стамбуле (цитата по ТАСС).

В мае по договоренностям в Стамбуле Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «1000 на 1000». В Россию были возвращены 880 военнослужащих и 120 мирных граждан. Во время второго раунда переговоров в июне стороны договорились об обмене тяжелораненых и военнослужащих в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех». За прошлый месяц Россия и Украина несколько раз сообщали о санитарных и «паритетных» обменах пленными. Сколько военнослужащих были обменяны обеими сторонами — неизвестно.

Полина Мотызлевская