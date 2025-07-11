Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц — «яростный апологет» конфронтации с Россией. Так представитель Кремля прокомментировал обращение немецкого канцлера к Москве, в котором он заявил, что европейские страны не сдадутся.

«Господин Мерц является таким яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией и агрессивной мобилизации Европы. Мы это видим, это пониманием, мы это знаем, и мы это учитываем в наших дальнейших действиях»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Накануне Фридрих Мерц выступил на конференции по восстановлению Украины в Риме. После обращения к Москве и президенту РФ Владимиру Путину, он также озвучил послание Вашингтону и президенту США Дональду Трампу: «Оставайтесь с нами. Оставайтесь с европейцами».

Лусине Баласян