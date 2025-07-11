Песков назвал неприемлемым военное присутствие Европы на Украине

Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи границ РФ неприемлимо, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал готовность европейских стран из «коалиции желающих» отправить своих военнослужащих на Украину после прекращения огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В целом такая настырность европейских руководителей, конечно, укладывается в общую канву нынешних настроений — настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских. В этой связи можно выразить только сожаление»,— сказал представитель Кремля журналистам.

10 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон сообщили о завершении плана европейской миротворческой миссии, которая может быть размещена на Украине после завершения огня. План предлагается реализовать «в течение нескольких часов» после подписания соглашения между Россией и Украиной.

Лондон и Париж намерены отправить совместную оперативную группировку численностью до 50 тыс. солдат и офицеров. По утверждению британской стороны, в целом к «коалиции желающих», разрабатывающей гарантии безопасности Киева, готовы присоединиться 30 стран. При этом неизвестно, сколько из них допускают отправку своих военнослужащих на Украину.

Лусине Баласян