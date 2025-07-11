Песков назвал неприемлемым военное присутствие Европы на Украине
Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи границ РФ неприемлимо, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал готовность европейских стран из «коалиции желающих» отправить своих военнослужащих на Украину после прекращения огня.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«В целом такая настырность европейских руководителей, конечно, укладывается в общую канву нынешних настроений — настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских. В этой связи можно выразить только сожаление»,— сказал представитель Кремля журналистам.
10 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон сообщили о завершении плана европейской миротворческой миссии, которая может быть размещена на Украине после завершения огня. План предлагается реализовать «в течение нескольких часов» после подписания соглашения между Россией и Украиной.
Лондон и Париж намерены отправить совместную оперативную группировку численностью до 50 тыс. солдат и офицеров. По утверждению британской стороны, в целом к «коалиции желающих», разрабатывающей гарантии безопасности Киева, готовы присоединиться 30 стран. При этом неизвестно, сколько из них допускают отправку своих военнослужащих на Украину.