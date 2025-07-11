Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кремль ждет «важного заявления» Трампа по России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ждет анонсированного президентом США «важного заявления» о России.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Песков о важном заявлении Трампа, настырности Европы и обмене пленными с Киевом

Читать далее

Накануне Дональд Трамп заявил, что разочарован в России, имея в виду отсутствие прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Президент США пообещал в ближайшее время сделать «важное заявление» по этой теме.

Трамп о «важном заявлении» по России, поставках оружия и новых тарифах

Читать далее

Лусине Баласян

Новости компаний Все