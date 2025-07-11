Кремль ждет «важного заявления» Трампа по России
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ждет анонсированного президентом США «важного заявления» о России.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.
Накануне Дональд Трамп заявил, что разочарован в России, имея в виду отсутствие прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Президент США пообещал в ближайшее время сделать «важное заявление» по этой теме.