ТАСС: Кехман имеет задолженность по кредитам почти на 18 млрд рублей

Директор МХАТ им. М. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман, которого ранее доставили в СКР в рамках уголовного дела о растрате, должен 17,8 млрд руб. по кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в банке исполнительных производств зарегистрировано восемь дел в отношении господина Кехмана. Из них шесть связаны с долгом по кредитным платежам, а еще два касаются задолженности по исполнительным делам.

Владимира Кехмана доставили в Следственный комитет 9 июля после обысков в рамках уголовного дела о растрате, связанного с контрактами на реконструкцию сцены МХАТ на Тверском бульваре в Москве. Обыски также прошли в компаниях-подрядчиках, включая «Атлант-Проект» и «Строй-Эксперт» в Санкт-петербурге. Следствие подозревает, что конкурсы на ремонт культурных учреждений, возглавляемых Кехманом, на миллиарды рублей выигрывались одними и теми же компаниями, а стоимость работ была завышена.

Подробнее — в материале «Ъ» «Театральный сезон Владимира Кехмана открылся растратой».