В здании МХАТ проходят обыски

Вход в здание Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького закрыт. Силовики проводят в театре обыск, передает ТАСС.

Рядом со зданием МХАТ стоит машина Росгвардии. «Осторожно, новости» пишет, что служебный вход перекрыли бойцы ОМОН.

Ранее сотрудники СКР и ФСБ пришли с обыском домой к директору МХАТ Владимиру Кехману. По информации «Фонтанки», они проходят в рамках расследования уголовного дела о растрате (ст. 160 УК РФ). Издание уточняет, что дело связано с контрактами по реконструкции старой сцены театра.