Директора МХАТа Владимира Кехмана отпустили из СКР после допроса

Из здания Следственного комитета России вышел директор МХАТ им. М. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман. Как сообщило ТАСС со ссылкой на источник, правоохранители проводили допрос с деятелем культуры. Других подробностей агентство не приводит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кехман

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Владимир Кехман

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

9 июля в МХАТ с обысками пришли сотрудники СКР и ФСБ, тогда же господина Кехмана доставили в Следственный комитет. Также оперативники провели обыски и выемки документов в ряде коммерческих структур, занимавшихся ремонтными работами в театрах, возглавляемых фигурантом. Следствие считает, что конкурсы на ремонт культурных учреждений выигрывали компании с одними и теми же бенефициарами. В то же время стоимость работ, по подозрениям правоохранителей, была завышена.

ТАСС также заявляло, что в банке исполнительных производств в отношении господина Кехмана зарегистрировано восемь дел. Шесть связаны с долгами по кредитам, еще два — за долги по исполнительным делам. Всего же он должен 17,8 млрд руб.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Театральный сезон Владимира Кехмана открылся растратой».

Никита Черненко