Депутатские связи предъявили правосудию

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура привела новые доводы о причастности заместителя председателя законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова к коррупционным правонарушениям. По данным надзора, глава «Южуралзолота» не только пытался помочь спрятать имущество находящемуся в розыске бывшему владельцу АО «Макфа» и экс-губернатору Михаилу Юревичу, но также поддерживал неформальные отношения с представителями властей, используя это для назначения на ключевые посты нужных ему кандидатов. В частности, сдал по дешевке жилье начальнику регионального управления Следственного комитета РФ (СКР). В отношении последнего проведут проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокурорский иск к Константину Струкову (на фото) получил существенные дополнения

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Прокурорский иск к Константину Струкову (на фото) получил существенные дополнения

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, 8 июля в районном суде Челябинска на предварительном слушании представитель Генпрокуратуры предъявил уточненный иск к Константину Струкову, его дочерям — Александре Струковой и Евгении Кузнецовой, а также ряду подконтрольных, как считает надзор, ему лиц, которые на слушания не явились.

Основанием для этого, как пояснил представитель прокуратуры, послужили дополнительные результаты проверок по материалам ФСБ, ФНС, СКР и других правоохранительных органов. В итоге иск пополнился новыми обвинениями Константина Струкова в злоупотреблении властью. Так, Генпрокуратура утверждает, что по инициативе Константина Струкова и с его непосредственным участием законодательное собрание региона приняло многочисленные акты, упрощающие процедуры получения лицензий на пользование недрами и земельными участками под эти цели. «Они позволяли приобретать их на неконкурентной основе, устанавливали налоговые льготы и порядок обращения c отходами, которые распространяли свое действие на принадлежащие Струкову компании»,— говорится в копии иска, имеющегося в распоряжении “Ъ”.

Высокий статус зампреда заксобрания Челябинской области Константин Струков использовал для выстраивания и поддержания неформальных отношений с чиновниками (представителями исполнительной, правоохранительной и судебной ветвей власти) с целью покровительства ему и его коммерческим предприятиям.

Как утверждает надзор, в ход шли дорогостоящие подарки в виде денежных сертификатов, продуктов питания, коллекционных вин, организация за его счет банкетов и развлекательных мероприятий, предоставление недвижимости для проживания, а также трудоустройство родственников «нужных» людей в его структуры.

К материалам дела, в частности, были приобщены сведения о том, что Константин Струков помог руководителю регионального управления СКР Алексею Колбасину снять всего за 10 тыс. руб. в месяц квартиру в центре Челябинска площадью 121 кв. м, притом что рыночная стоимость аренды аналогичного жилья достигает 100 тыс. руб. До 2024 года эта квартира, по данным надзора, находилась в собственности принадлежащего Константину Струкову ООО «Бизнес-актив», а затем была переоформлена на его сожительницу Елену Додик. В СКР “Ъ” сказали, что по данным фактам будет проведена служебная проверка.

Немалое значение, как считает прокуратура, Константин Струков придавал «курированию в личных целях» кадровой политики при назначении на ключевые посты исполнительных, законодательных и местных органов, обеспечивая назначение нужных ему кандидатов.

В частности, в 2025 году он приступил к продвижению на депутатский пост вместо себя Сергея Евтеева, который в настоящее время работает и является держателем коммерческих активов. На него среди прочего оформлены доли в ООО «Арбат-Сити», которое управляет бизнес-центром «Челябинск-Сити», и ООО «Уралтранскомплект», владеющее тяжелой карьерной техникой. «Эти обстоятельства Евтеев С. А. признал в полном объеме»,— указала прокуратура, отметив, что Сергей Евтеев подтвердил свою номинальную роль и действия в интересах Константина Струкова. Аналогичную позицию на предварительном слушании заняли номинальные руководители еще трех подконтрольных депутату структур.

Также в иске говорится, что Константин Струков «развивал коррупционные связи» и на уровне местного самоуправления, контролируя избирательный процесс и впоследствии подчиняя себе глав муниципалитетов и руководителей правоохранительных органов на местах. Так, в Пластовском муниципальном округе, где зарегистрирован сам Константин Струков и его ПАО ЮГК, действующий глава Аркадий Даниелян, а также его предшественник Андрей Пестряков ранее работали на его предприятиях.

Расставление на должности лояльных лиц, по данным прокуратуры, позволило Константину Струкову «прикрывать» собственные структуры от проверок и фальсифицировать их результаты.

Кроме того, наработанные коррупционные связи, считает надзор, ответчик использовал, вмешавшись в рассмотрение иска об изъятии в доход государства имущества экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Напомним, что Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года национализировал АО «Макфа», которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, и связанные с предприятием компании. В ходе этого процесса, как утверждает надзор, Константин Струков вел переговоры с подставными лицами для перевода на них активов Михаила Юревича, зная, что последний является фигурантом уголовного дела о получении многомиллионных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и объявлен в международный розыск.

Напомним, что Генпрокуратура по иску к самому Константину Струкову просит изъять у него, его родственников и подконтрольных лиц в доход государства акции и доли 11 компаний, в том числе крупнейшего золотодобывающего предприятия — ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО ЮГК, бывшее «Южуралзолото»), стоимость которых превышает 200 млрд руб. Заявитель указывает, что в нарушение закона Константин Струков совмещал политическую и коммерческую деятельность.

При этом Генпрокуратура уточнила, что выручку от деятельности данных компаний Константин Струков регулярно выводил из России в Черногорию, Бельгию, Швейцарию, Люксембург, Латвию, Эстонию и Турцию, используя для этого членов своей семьи, которых отправил за границу и оформил им там гражданства. В частности, его дочь Александра Струкова является подданной Швейцарии и постоянно проживает в ней.

По сведениям надзора, в Европе Константин Струков и родственники владеют недвижимостью, яхтами, а также предметами роскоши. Так, например, в Черногории он строит пятизвездную гостиницу Hotel Dobra Luka 5 и имеет в собственности участки земли, а в Сербии его супруга Людмила Струкова, с которой он формально развелся, стала участником коммерческих компаний. Фиктивное расторжение брака в феврале 2022 года, как указывает прокуратура, позволяет Константину Струкову не декларировать ее имущество.

К тому же, как указывает прокуратура, ответчик на своих предприятиях ввел механизм ухода от налогов в России и формирования многомиллиардной прибыли за рубежом.

Добываемые драгоценные металлы он вывозил в ОАЭ по заниженной стоимости, а там через компанию-посредника реализовывал по рыночной цене, отмечает истец.

Рассмотрение иска суд назначил на 10 июля. По ходатайству сторон процесс пройдет в закрытом режиме. Сам депутат и представители его структур иск не комментируют.

Мария Локотецкая