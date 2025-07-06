Главные новости за выходные 5–6 июля

Президент США Дональд Трамп подписал закон о госрасходах, который предусматривает повышение потолка госдолга страны на $3,3 трлн и введение других бюджетно-налоговых мер. Президент заявил, что принятие закона стало «величайшей победой» в истории страны. Господин Трамп называл этот документ «большим прекрасным биллем». Он стал причиной конфликта между президентом и миллиардером Илоном Маском. Последний сообщил о создании совей политической партии под названием «Америка».

В работу аэропортов нескольких российских городов в течение всех выходных вводились ограничения из-за угрозы беспилотников. Так, аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде не принимал и не выпускал суда 36 часов подряд. В петербургском Пулково отменили и задержали за сутки более 120 рейсов. В московском Шереметьево — более 400.

В Рио-де-Жанейро 6 июля начался саммит стран БРИКС, который продлится до 7-го числа. Россию на саммите представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин подключился по видеосвязи. В своей речи он отметил потенциал организации, расширение сотрудничества внутри нее и происходящие изменения в мире.

Минобороны России сообщило о взятии ВС РФ двух сел. Группировка войск «Запад» заняла село Соболевка в Харьковской области Украины. Бойцы группировки «Восток» взяли село Поддубное в ДНР.

В Техасе из-за проливных дождей произошло наводнение. Разлилась река Гуадалупе. По последним данным, погибли 27 человек — 18 взрослых и 9 детей. Порядка 850 человек были спасены в зоне бедствия в центральной части штата.

В доме отдыха «Снегири» в Подмосковье прошел XIX съезд КПРФ. На нем ЦК партии переизбрал Геннадия Зюганова своим председателем. На съезде было решено переименовать «Коммунистическую партию Российской Федерации» в «КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Также съезд принял резолюцию, в которой признал доклад Никиты Хрущева «О культе личности Иосифа Сталина и его последствиях» «ошибочным и политически предвзятым».

Рок-музыкант Оззи Осборн дал свой прощальный концерт. Выступление его группы Black Sabbath завершило 10-часовой музыкальный фестиваль «Back To The Beginning». Выступление 76-летний музыкант завершил песней «Paranoid». На сцене Оззи Осборн сидел на черном троне, так как из-за болезни Паркинсона он не может ходить.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».