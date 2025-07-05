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Коммерсантъ FM
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Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ

Организационный пленум Центрального комитета КПРФ переизбрал Геннадия Зюганова председателем ЦК. Решение было принято единогласно. Первыми заместителями господина Зюганова переизбраны первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников и первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин. Об этом сообщает пресс-служба КПРФ. В состав Центрального комитета партии также вошел депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, внук председателя.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации «Интерфакса», на состоявшемся XIX съезде партии было решено переименовать «Коммунистическую партию Российской Федерации» в «КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации».

«Это разумно. Избиратели, например, будут сразу видеть название партии в бюллетенях»,— сказал господин Зюганов журналистам. Также учрежден новый партийный орган — Высший совет. Зампредседателя ЦК Дмитрий Новиков при этом пояснил, что поправки в устав сначала должен зарегистрировать Минюст.

Господин Зюганов занимает пост председателя ЦК КПРФ с 1993 года.

Подробнее о деятельности партии -— в материале «Ъ» «Коммунисты поставили себя в пример».

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