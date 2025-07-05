В Техасе при наводнении погибли 27 человек, 20 детей пропали без вести

Число жертв наводнения в Техасе, вызванного сильными дождями, увеличилось до 27. Об этом сообщил офис шерифа округа Керр. Порядка 850 человек были спасены в зоне бедствия в центральной части штата. Продолжается операция по поиску пропавших без вести.

В списке погибших на данный момент 18 взрослых и девять детей. Семь человек до сих пор не опознаны, включая одного ребенка.

Спасатели разыскивают в том числе 20 несовершеннолетних из лагеря для девочек, который оказался в центре зоны наводнения.

Представители местных властей в комментариях для СМИ заявляют, что масштаб ЧП было невозможно спрогнозировать. В частности, судья округа Роберт Келли сказал, что «в пятницу никто не думал, что наводнение будет таким». Он также сообщил, что в округе нет полноценной системы оповещения, передает AP. На данный момент не исключено ухудшение ситуации, так как в субботу в регионе снова прогнозируются дожди.