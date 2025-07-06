ВС России заняли село в Харьковской области

Минобороны России сообщило о взятии группировкой войск «Запад» села Соболевка в Харьковской области Украины. Российские войска также заняли село Поддубное на территории Донецкой народной республики.

3 июля военное ведомство сообщало о взятии еще одного населенного пункта в Харьковской области — села Меловое. В тот же день сообщалось о взятии российскими войсками села Разино в ДНР. В конце июня Минобороны РФ отчитывалось о взятии села Новая Кругляковка в Харьковской области.