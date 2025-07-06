Главные анонсы 7–13 июля
Важные и интересные события предстоящей недели
7 июля, понедельник
В Москве министр просвещения РФ Сергей Кравцов проведет пресс-конференцию, посвященную предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.
Президент США Дональд Трамп примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме.
8 июля, вторник
Арбитражный суд Москвы проведет заседание по иску «Роснано» о солидарном взыскании нанесенных ей убытков с Анатолия Чубайса и других бывших топ-менеджеров в размере 5,6 млрд руб.
В Москве в Национальном центре «Россия» стартует Всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяет сердца».
9 июля, среда
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынесет решение по иску Нидерландов и Украины к России, который касается событий на востоке Украины с 2014 года, включая крушение рейса MH17.
10 июля, четверг
В Куала-Лумпуре министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещаниях глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
В Страсбурге (Франция) Европарламент проголосует о вотуме недоверия председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.
В Белоруссии начнется XXXIV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».
11 июля, пятница
В Сингапуре стартует чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года.
12 июля, суббота
В Москве в парке «Зарядье» пройдет VI Фестиваль Русского географического общества.
В Казани состоится матч Олимпбет — Суперкубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА.
13 июля, воскресенье
В Москве на льду «ЦСКА-Арены» пройдет благотворительный «Матч года», на котором состоится чествование капитана клуба «Вашингтон Кэпиталс» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина.
В Москве в парке искусств «Музеон» пройдет масштабный костюмированный сап-фестиваль, приуроченный ко Дню Московского транспорта.