Главные анонсы 7–13 июля

7 июля, понедельник

В Москве министр просвещения РФ Сергей Кравцов проведет пресс-конференцию, посвященную предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.

Президент США Дональд Трамп примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме.

8 июля, вторник

Арбитражный суд Москвы проведет заседание по иску «Роснано» о солидарном взыскании нанесенных ей убытков с Анатолия Чубайса и других бывших топ-менеджеров в размере 5,6 млрд руб.

В Москве в Национальном центре «Россия» стартует Всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяет сердца».

9 июля, среда

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынесет решение по иску Нидерландов и Украины к России, который касается событий на востоке Украины с 2014 года, включая крушение рейса MH17.

10 июля, четверг

В Куала-Лумпуре министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещаниях глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В Страсбурге (Франция) Европарламент проголосует о вотуме недоверия председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В Белоруссии начнется XXXIV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».

11 июля, пятница

В Сингапуре стартует чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года.

12 июля, суббота

В Москве в парке «Зарядье» пройдет VI Фестиваль Русского географического общества.

В Казани состоится матч Олимпбет — Суперкубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА.

13 июля, воскресенье

В Москве на льду «ЦСКА-Арены» пройдет благотворительный «Матч года», на котором состоится чествование капитана клуба «Вашингтон Кэпиталс» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина.

В Москве в парке искусств «Музеон» пройдет масштабный костюмированный сап-фестиваль, приуроченный ко Дню Московского транспорта.