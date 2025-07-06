Российские войска заняли село Поддубное в ДНР

Подразделения российской группировки войск «Восток» взяли под село Поддубное в Донецкой народной республике, сообщила пресс-служба Минобороны России. Населенный пункт находится вблизи границы с Днепропетровской областью. Также российские войска заняли село Соболевка в Харьковской области Украины.

11 июня российские войска вышли на западную границу ДНР. Как заявляли в Кремле, наступление на этом направлении необходимо в том числе для создания буферной зоны на территории Днепропетровской области.