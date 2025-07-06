Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после очередной приостановки

В аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде сняты ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Очередные ограничения продержались менее двух часов. Об их введении Росавиация сообщила в 13:40. Сегодня утром Стригино возобновил работу после 36 часов аналогичного запрета. За это время были отменены 12 рейсов, а в терминале аэропорта скопились сотни людей, ожидающих вылета.

Росавиация сообщила также о введении аналогичных ограничений в аэропортах Пскова и Калуги.