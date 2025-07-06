FT: Китай рекордными темпами скупает горнодобывающие активы

Как сообщает Financial Times, Китай рекордно вкладывается по всему миру в шахты и другие горнодобывающие активы. По подсчетам S&P и Mergermarket, только по итогам прошлого года были совершены сделки на общую сумму более $100 млн — это максимальное значение с 2013 года.

По данным другого исследования от Griffith Asia Institute, минувший год стал самым активным для инвестиций Китая в зарубежную горнодобывающую промышленность и строительство с 2013 года. В нынешнем году тренд продолжился — недавно китайская добывающая компания Zijin Mining сообщила о планах приобрести в Казахстане золотое месторождение за $1,2 млрд. Компания Appian в апреле продала за $420 млн китайской Baiyin Nonferrous Group свою бразильскую компанию Mineracao Vale Verde, занимающуюся добычей меди и золота.

Эксперты объясняют бурную деятельность Китая в этом направлении тем, что страна остро нуждается в природных ресурсах, однако из-за тарифных войн может потерять доступ к дешевому импорту сырья. Поэтому Китай торопится максимально запастись сырьем, пока есть такая возможность. Майкл Щерб из инвесткомпании Appian Capital Advisory сообщил FT, что за последние 12 месяцев «китайские компании стали гораздо активнее, полагая, что у них есть окно возможностей в краткосрочном периоде; они пытаются совершить как можно больше сделок до того, как это станет сложнее из-за геополитики».

Евгений Хвостик