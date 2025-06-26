Верховный лидер Ирана поздравил иранцев с победой над Израилем

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поздравил иранский народ с победой над Израилем по итогам 12-дневной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

«Поздравляю вас с победой над порочным сионистским режимом»,— написал Али Хаменеи в посте в соцсети X.

24 июня Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе в войне с Израилем. В его коммюнике говорилось, что в ответ на израильскую операцию «Народ как лев» вооруженные силы Исламской Республики по распоряжению верховного лидера Али Хаменеи «дали сокрушительный ответ» на наступательные действия противника. Замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде отметил, что прекращение агрессии произошло со стороны сионистов, и подтвердил, что Тегеран больше не будет наносить удары по еврейскому государству.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», атаковав крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. Тегеран в ответ нанес удары по израильской территории. Взаимные атаки продолжались 12 дней. 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. В ночь на 24 июня Дональд Трамп заявил о согласовании прекращения огня между Ираном и Израилем. После этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф считает, что деэскалация между Израилем и Ираном «воодушевляет весь мир». По его словам, это может послужить хорошим примером и для российско-украинского конфликта.

Как Иран празднует «богоданную победу» над израильтянами — в материале «Ъ» «Иран в фазе отрицания».

Анастасия Домбицкая