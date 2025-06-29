Макрон призвал Пазешкиана возобновить миссию МАГАТЭ в Иране

Президенты Франции Эмманюэль Макрон и Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор. Как сообщил господин Макрон, во время беседы он призвал господина Пезешкиана возобновить миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Benoit Tessier / Pool / File Photo / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Benoit Tessier / Pool / File Photo / Reuters

Как написал Эмманюэль Макрон в соцсети X, он сказал президенту Ирана, что соблюдение режима прекращения огня поможет восстановить мир на Ближнем Востоке. Президент Франции также призвал власти Ирана сесть за стол переговоров «для решения баллистических и ядерных проблем».

Господин Макрон во время телефонного разговора также упомянул о гражданах Франции Сесиль Колер и Жаке Пари, которых в 2022 году задержали в Иране по обвинению в шпионаже. В мае Франция подала иск к Ирану по этому делу в Международный суд ООН.

Петр Бузлаев