Американские горки для иранского атома

Администрация президента Дональда Трампа посылает противоречивые сигналы о готовности вернуть Иран за стол переговоров, первый раунд которых состоялся по инициативе США 12 апреля. В понедельник, 30 июня, американский лидер заявил, что не готов ни на какие уступки Тегерану, хотя еще днем ранее публично допустил ослабление санкций против Ирана. В ответ Тегеран дает понять, что возобновление диалога возможно только в случае, если Вашингтон откажется от психологического давления на Исламскую Республику и гарантирует отказ от возобновления боевых действий. Пока же иранское руководство настаивает на праве страны иметь собственную программу обогащения урана и объявляет о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Markus Schreiber / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Markus Schreiber / AP

Заявление Дональда Трампа об отсутствии переговоров с Ираном появилось в соцсети Truth Social в понедельник. «Я не предлагаю Ирану НИЧЕГО»,— написал он, отвечая сенатору-демократу Крису Кунсу, раскритиковавшему в эфире канала NBC подходы Белого дома к иранской ядерной программе. Именно жесткая позиция, подчеркнул Трамп, отличает его администрацию от команды 44-го президента США Барака Обамы, которая позволила Ирану получить «миллиарды долларов» по условиям ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий, освободившим десять лет назад Иран от санкций в обмен на уступки по ядерной программе. «И я даже не разговариваю с ними (иранцами.— “Ъ”), потому что мы полностью УНИЧТОЖИЛИ их ядерные объекты»,— заявил американский лидер.

Эти комментарии прямо противоречили его же заявлению, сделанному в эфире телеканала Fox News днем ранее. Тогда глава государства допустил: если иранские власти «смогут быть мирными» и продемонстрировать, что «больше не собираются вредить», с них могут снять американские санкции.

По данным канала NBС, специальный посланник президента США Стив Уиткофф готов в ближайшие дни провести личную встречу с иранскими официальными лицами, чтобы обсудить судьбу иранской ядерной программы.

Она, вопреки утверждениям Трампа, вполне вероятно, не уничтожена полностью. По крайней мере, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал 28 июня, что Иран смог сохранить свои ядерные мощности, несмотря на 12-дневные израильские бомбардировки и удары американских противобункерных бомб. «Я бы сказал, что за несколько месяцев они (власти Ирана.— “Ъ”) смогут запустить несколько каскадов центрифуг, которые будут вращаться и производить обогащенный уран»,— пояснил он.

Тегеран и сам демонстрирует, что не собирается отказываться от программы обогащения урана, несмотря на то что США категорически требуют ее свертывания.

Как заявил в воскресенье постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани, обогащение урана — это «неотъемлемое право» Исламской Республики. «Обогащение никогда не прекратится»,— заявил господин Иравани. По его словам, Иран был «готов к переговорам», но после американо-израильских бомбардировок возникли «неподходящие условия для нового раунда» и потому Тегеран не ждет возобновления диалога с США.

Правда, в разговоре с британскими СМИ заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи не исключил перезапуска переговорного процесса с администрацией Трампа, но пояснил: для этого США должны гарантировать свой отказ в дальнейшем от любого эскалационного сценария в отношении Ирана. «Что они собираются нам предложить, чтобы создать доверие, необходимое для такого диалога?» — задал вопрос дипломат.

Кроме того, в Тегеране указывают на то, что не могут уловить смысла сигналов со стороны американского лидера.

В МИД Исламской Республики в понедельник пояснили, что регулярно меняющуюся риторику Дональда Трампа стоит рассматривать «в контексте психологических и медийных игр», а не «как серьезный жест в пользу диалога».

Пока же в Иране продолжают искать виновных в том, что американо-израильские бомбардировки в принципе стали возможными. Козлом отпущения стало МАГАТЭ, которое в преддверии израильской операции «Народ как лев» опубликовало обобщающий доклад, ставящий под вопрос мирный характер иранской ядерной программы. В связи с этим Тегеран официально заявил, что отказывается от дальнейшего сотрудничества с МАГАТЭ, а одна из ведущих иранских газет, Kayhan, даже призвала задержать господина Гросси, если тот прибудет с визитом в Тегеран, и казнить его по обвинению в сотрудничестве с израильскими силовыми структурами.

Другим объектом обвинений стал Азербайджан, через территорию которого, как намекнул 28 июня посол Ирана в Армении Мехди Собхани, в Иран ввезли комплектующие для боевых дронов, использованных израильской агентурой против иранских средств ПВО в первые дни войны.

28 июня Иран устроил массовые похороны военачальников и ученых, ликвидированных Израилем в первые дни операции «Народ как лев», а также мирных жителей, которые стали жертвами бомбардировок. Гробы с их телами были провезены через столичную площадь Азади, где стояли стенды с фотографиями убитых. На церемонии присутствовали президент Ирана Масуд Пезешкиан, а также другие высокопоставленные лица, включая выжившего после израильских ударов советника верховного лидера Ирана Али Шамхани. Сам великий аятолла Али Хаменеи на похоронах не появился, что дало пищу слухам.

В своем посте в Truth Social господин Трамп напомнил 27 июня верховному лидеру Ирана, что «спас его от очень ужасной и позорной смерти», запретив Израилю его ликвидацию, и что хотя бы поэтому Тегерану необходимо отказаться от жесткой риторики в адрес Вашингтона.

Как заявил “Ъ” старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин, сейчас Дональд Трамп заинтересован в диалоге с Ираном по внутриполитическим соображениям. «Его цель — закрепить за собой образ решительного и сильного лидера, который не бросает слова на ветер, а достигает мира посредством силы,— пояснил эксперт.— Удары по Ирану вкупе с дипломатией идеально укладывается в эту канву».

По словам собеседника “Ъ”, в случае возобновления эскалации на Ближнем Востоке и затягивания конфликта с Ираном от Трампа может отвернуться не только независимый электорат, но и некоторые однопартийцы из числа сторонников неформального движения MAGA (Make America Great Again). «Иначе говоря, президент США пытается сейчас убить двух-трех зайцев одним выстрелом»,— резюмировал господин Кошкин.

Нил Кербелов