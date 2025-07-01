ОПГ подозревают в поставках суррогатного алкоголя в Екатеринбург

Преступную группировку, фигуранты которой арестованы в Екатеринбурге по обвинению в серии убийств, также подозревают в поставках суррогатного алкоголя. Об этом сообщили источники «Ъ».

Осенью 2021 года в Екатеринбурге произошло массовое отравление контрафактным алкоголем. Употребление напитка вызвало отравление у 51 человека, 44 из них вскоре скончались в Чкаловском, Ленинском и Верх-Исетском районах города. В ходе расследования обнаружили сеть поставщиков, посредников и реализаторов, которые занимались продажей алкоголя. Чкаловский районный суд назначил шестерым виновным сроки лишения свободы в колонии общего режима от 5 лет 6 месяцев до 6 лет 6 месяцев, еще одной фигурантке — наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Дело о деятельности этнической ОПГ, состоявшей из уроженцев Азербайджана, передано в центральный аппарат СКР по поручению Александра Бастрыкина. По версии следствия, с 2001 по 2011 год группировка совершила в Екатеринбурге несколько убийств, расправляясь с конкурентами по бизнесу. При задержании 27 июня два фигуранта скончались, что вызвало резкую реакцию со стороны официального Баку.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дело азербайджанцев призвали в Москву».