Песков: власти Сербии смогут восстановить спокойствие в стране

В Кремле не сомневаются, что сербские власти смогут урегулировать ситуацию с протестами и восстановить спокойствие в республике. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters

«Мы не сомневаемся, что нынешнее сербское руководство сможет в самое ближайшее время восстановить законность и спокойствие в республике»,— сказал представитель Кремля журналистам. По его словам, Сербия оказалась под «беспрецедентным давлением» технологий по провоцированию цветных революций.

Вечером 28 июня истек срок, к которому протестующие студенты и сторонники оппозиции призывали власти назначить досрочные парламентские выборы. По официальным данным, в протестах приняли участие около 36 тыс. человек. Были задержаны 77 человек. 30 июня митингующие сообщили о начале блокировки дорог, улиц и перекресток до выполнения требований, к которым добавилось еще одно — освобождение задержанных протестующих.

Лусине Баласян