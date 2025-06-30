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Коммерсантъ FM
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Кремль ожидает, что скоро станет известна дата переговоров с Украиной

Кремль рассчитывает, что в ближайшее время определится дата третьего раунда переговоров России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы ожидаем, что в ближайшее время такая ясность наступит»,— сказал представитель Кремля на вопрос о возможных сроках подобной встречи.

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27 июня президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к третьему раунду переговоров с Украиной, чтобы обсудить меморандумы сторон с условиями прекращения огня. По словам президента, члены делегаций обсуждают даты следующих контактов. Предыдущие два раунда состоялись 16 мая и 2 июня в Стамбуле.

Лусине Баласян

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