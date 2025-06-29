Главные новости за неделю 23-29 июня. Ростов-на-Дону и область

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Владимиру Боднарю, которого подозревали в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.

В десяти муниципальных районах Ростовской области из-за засухи введен режим чрезвычайной ситуации. Под его действие попали Азовский, Белокалитвинский, Верхнедонской, Веселовский, Зерноградский, Октябрьский, Семикаракорский, Сальский, Цимлянский и Чертковский районы.

Аграрии из Ростовской области начали получать страховые выплаты за ущерб, нанесенный заморозками. По состоянию на 10 июня сельхозпроизводителям выплачено 11 млн руб. возмещения.

Следственный комитет по Ростовской области проверяет обстоятельства гибели Станислава Горяинова — создателя общественной организации «Ростов без наркотиков», который скончался в ночь на 22 июня при невыясненных обстоятельствах.

Директора АО «Ростовводоканал» Евгения Юркина задержали в Ростовской области. По предварительным данным, его подозревают в разглашении гостайны.

В результате атаки беспилотников в Таганроге загорелась кровля стадиона «Авангард», также была разрушена стена здания. В Азове обломками БПЛА была посечена кровля зернового склада.

В Ростове-на-Дону к середине июня 2025 года инвестиционный портфель составил 945 млрд руб. На эту сумму реализуется 63 инвестпроекта.

Медицинские учреждения Ростовской области полностью перевели на программное обеспечение, разработанное в Ростове-на-Дону. Инструмент уже работает в 92 медицинских организациях Дона для взрослого населения.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор участникам уголовного дела о завышении цен во время пандемии.

Общественный транспорт в Таганроге могут оснастить системой локальной навигации. Благодаря проекту будут минимизировать трудности с отображением городского транспорта на онлайн-картах.

ФК «Ростов» начнет розыгрыш Кубка России сезона 2025/26 в группе С Пути РПЛ. Соперниками дончан станут «Спартак» из Москвы, «Динамо Махачкала» и «Пари НН» из Нижнего Новгорода.