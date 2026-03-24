В России изменилась структура вложений состоятельных клиентов банков

При сохранении высокой ключевой ставки состоятельные клиенты банков комбинируют защитные активы и инструменты с фиксированной доходностью. В среднем в их портфелях почти 50% занимают облигации, еще около 33% приходится на акции российских компаний. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.



В пресс-службе добавили, что среди других инструментов около 15% занимают фонды денежного рынка, доходность которых близка к ключевой ставке. Еще 5,5% другие — фонды, 3% — драгоценные металлы, а 2,6% — структурные облигации.

Растет интерес к диверсификации по отраслям внутри акций: клиенты банков обращают внимание на энергетику, IT и финансовый сектор. Параллельно увеличивается доля альтернативных инструментов — в портфелях чаще появляются фонды прямых инвестиций на стадии Pre-IPO, цифровые финансовые активы и ЗПИФы недвижимости.

По словам директор офиса Private Banking ВТБ в Ростове-на-Дону Наталии Носовой, в регионе состоятельные клиенты выстраивают портфели с акцентом на стабильность и предсказуемый доход — в первую очередь за счет облигаций и инструментов денежного рынка. «Это логично на фоне текущей процентной среды, — подчеркнула эксперт. — При этом все больше клиентов смотрят на структуру портфеля шире — не только с точки зрения существующей доходности, но и с учетом будущих изменений на рынке. Понимание того, что цикл высоких ставок не будет длиться вечно, постепенно формирует интерес к инструментам с потенциалом роста — акциям, недвижимости, альтернативным решениям».

По оценке ВТБ, оптимальная структура портфеля на долгосрочную перспективу может включать 45% рублевых облигаций (из которых 40% — в ОФЗ и 60% — в корпоративных бумагах), 17% валютных облигаций, 15% акций, 9% ЗПИФов недвижимости, 9% проектов на стадии Pre-IPO и 5% золота. Такой подход позволяет сочетать существующую доходность, защиту от девальвации и потенциал роста при смене рыночных циклов.