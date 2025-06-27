Донские медучреждения полностью перевели на ростовское программое обеспечение

Медицинские учреждения Ростовской области полностью перевели на программное обеспечение, разработанное в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил замминистра здравоохранения региона Роман Банацкий на круглом столе «Лечить по-новому: возможности применения ИИ в и цифровых технологий в медицине», организованном «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Чиновник также сообщил, что искусственный интеллект внедрили в архив медицинских изображений Ростовской области. «Врач делает снимок, отправляет его в МосМедИИ, и буквально через пару секунд снимок возвращается с размеченными областями и пометками, которые искусственный интеллект посчитал сомнительным: инородные предметы, расширенные органы или органы наклоненные, в другой проекции. Это, конечно, не постановка диагноза, врач самостоятельно его определяет, это совет»,— рассказал господин Банацкий.

Отмечается, что инструмент уже работает в 92 медицинских организациях Дона для взрослого населения.

Константин Соловьев