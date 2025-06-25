На Дону задержан директор «Ростовводоканала»

Директора АО «Ростовводоканал» Евгения Юркина задержали в Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АО «Ростовводоканал» Фото: пресс-служба АО «Ростовводоканал»

По предварительным данным, его подозревают в разглашении гостайны.

Евгений Юркин возглавил «Ростовводоканал» в сентябре 2023 года. Предыдущего директора «Ростовводоканала» Михаила Поркшеева в 2022 году обвинили в превышении полномочий. Его предшественника — Дмитрия Кубрака, в том же году приговорили к трем с половиной годам лишения свободы по статье о мошенничестве.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что продажа контрольного пакета «Ростовводоканала» возобновится после смены управляющего. Прежнего отстранили, обвинив его в затягивании процедуры банкротства.

Наталья Белоштейн