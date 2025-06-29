Соперниками «Ростова» по группе в Кубке России стали «Спартак», «ПариНН» и «Динамо»

Жеребьевка группового этапа Кубка России сезона 2025/26 состоялась сегодня, 29 июня. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

«Ростов» начнет розыгрыш Кубка в группе С Пути РПЛ. Соперниками дончан станут «Спартак» из Москвы, «Динамо Махачкала» и «Пари НН» из Нижнего Новгорода.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в сезоне 2024/25 «Ростов» вышел в финал Кубка России, где в серии пенальти уступил ЦСКА.

Константин Соловьев