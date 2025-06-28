В Ростове вынесли приговор фигурантам дела о завышении цен во время пандемии

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор участникам уголовного дела о завышении цен во время пандемии. Елизавету Калайчиди, Олега Глухова и Веру Дищенко признали виновными в ограничении конкуренции (ч. 2 ст. 178 УК РФ) и пособничестве в ограничении конкуренции (по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 178 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В марте 2020 года управление здравоохранения Ростова разыграло тендер на приобретение 100 медицинских кроватей для горбольницы №20. Победил ООО «Стармед». Учредитель и директор «Стармед» Елизавета Калайчиди заключила с директором «Территории красоты» Олегом Глуховым соглашение, в рамках которого они серьезно завысили стоимость контракта. В реализации схемы им помогла экс-заведующая сектором централизованных закупок ростовского управления здравоохранения Вера Дищенко. Ущерб составил 39,1 млн руб.

Суд приговорил Елизавету Калайчиди к трем годам условно и штрафу в 500 тыс. руб., Глухов и Дищенко получили по два года условно и штрафы 500 и 200 тыс. руб. соответственно.

Приговор суда не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Мария Хоперская