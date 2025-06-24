В Ростовской области аграриям возместили 11 млн рублей ущерба от заморозков

Аграрии из Ростовской области начали получать страховые выплаты за ущерб, нанесенный заморозками. Об этом ТАСС рассказала замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам чиновницы, по состоянию на 10 июня сельхозпроизводителям выплачено 11 млн руб. возмещения. Всего в России в этом году весенние заморозки затронули 178 тыс. га, что в шесть раз меньше, чем в прошлом. На сегодня заявлений о возмещении подано на 200 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», из-за весенних заморозков сельхозпроизводители Ростовской области понесли ущерб в размере 3,2 млрд руб.

Константин Соловьев