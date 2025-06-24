В Ростове скончался глава православного антинаркотического центра

В Ростове-на-Дону скончался Станислав Горяинов, руководитель православного центра по борьбе с наркоманией «Ростов без наркотиков». Об этом сообщает «@news161ru.», со ссылкой на мать господина Горяинова Веру Михайловну.

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По словам Веры Горяиновой, 21 июня около 22:00 кто-то вызвал Станислава из дома. Через час он вернулся с серьезными травмами.

«Через час он пришел в крови — лицо, руки. Сам разделся, сам лег. У него был поврежден язык очень сильно, раздулся. Вообще он не мог разговаривать, мычал только»,— рассказала мать погибшего.

На следующий день к Горяинову несколько раз приезжала скорая помощь. Врачи выясняли обстоятельства происшествия, однако мужчина мог лишь показывать жестами, что его били в лицо. От госпитализации он отказывался.

Медики передали информацию в полицию. Сотрудники правоохранительных органов взяли объяснения у матери пострадавшего, проводится экспертиза.

«Похороны еще не знаем, когда. Но ориентировочно или в четверг, или в пятницу. Как что судмедэкспертиза покажет»,— сообщила Вера Горяинова.

Организацией похорон помогают заниматься родители воспитанников центра. У Станислава Горяинова остались жена и дочь-выпускница, которая получила медаль и готовилась к поступлению в ВУЗ.

Станислав Горяинов неоднократно выступал экспертом в публикациях СМИ по вопросам борьбы с наркозависимостью.

Валентина Любашенко