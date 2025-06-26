В Ростове реализуют 63 инвестпроекта на сумму 945 млрд рублей в 2025 году

В Ростове-на-Дону к середине июня 2025 года инвестиционный портфель составил 945 млрд руб. На эту сумму реализуется 63 инвестпроекта. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на информацию городской администрации .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Так, в сфере производства реализуется 12 проектов, жилищного строительства — 18, торговли и деловой активности — 15, туризма — 3, социальной сфере — 11 и транспорте — 4.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в первом квартале 2025 года объем инвестиций в основной капитал Ростовской области увеличился на 8,1% относительно аналогичного периода 2024 года и превысил 143,2 млрд руб., тогда как в 2024 году он составлял 124,3 млрд руб.

Наталья Белоштейн