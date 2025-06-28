В Таганроге электробусы могут оснастить системой локальной навигации

Общественный транспорт в Таганроге могут оснастить системой локальной навигации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Благодаря проекту будут минимизировать трудности с отображением городского транспорта на онлайн-картах. В настоящее время специальные устройства установили на 10 электробусах и 20 остановках.

Кроме того, для создания надежной сети слежения за транспортом разместили дополнительное оборудование на зданиях вдоль маршрутов электробусного движения и начато тестирование системы.

Мария Хоперская