В Таганроге электробусы могут оснастить системой локальной навигации
Общественный транспорт в Таганроге могут оснастить системой локальной навигации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ
Благодаря проекту будут минимизировать трудности с отображением городского транспорта на онлайн-картах. В настоящее время специальные устройства установили на 10 электробусах и 20 остановках.
Кроме того, для создания надежной сети слежения за транспортом разместили дополнительное оборудование на зданиях вдоль маршрутов электробусного движения и начато тестирование системы.