На Дону засуха уничтожила 60 тысяч гектаров посевов

В десяти муниципальных районах Ростовской области из-за засухи введен режим чрезвычайной ситуации. Под его действие попали Азовский, Белокалитвинский, Верхнедонской, Веселовский, Зерноградский, Октябрьский, Семикаракорский, Сальский, Цимлянский и Чертковский районы. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По предварительным данным, площадь погибших посевов составляет более 60 тыс. га. Однако, президент донской ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Александр Родин считает эту цифру заниженной.

«Засуха очень тяжелая. Мне звонил из Морозовского района фермер, из Пролетарского района. Ситуация уже сложная по всей области»,— рассказал господин Родин изданию «161.RU».

Аграрии начали убирать озимую пшеницу, предназначенную для продовольственных целей, чтобы использовать ее как грубый корм для скота. В Веселовском районе фермеры косят озимые культуры вместо соломы. Такая практика, по словам Александра Родина, наблюдается повсеместно.

Засуха второй год подряд поражает поля области. В 2025 году пострадали посевы как на востоке региона, так и в центральных районах, включая Егорлыкский. Дожди выпадают неравномерно — даже в пределах одного сельского поселения осадки могут пройти только в отдельных населенных пунктах.

«У нас даже на территории одного сельского поселения в одной части прошел ливень, в другой части нет», — пояснил глава АККОР.

Ситуацию в зерновой отрасли усугубляют системные проблемы. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский отмечал, что из-за экспортных пошлин выращивание пшеницы стало нерентабельным. За четыре года площади под озимой пшеницей сократились на 1,8 млн га. За пять лет в стране обанкротились 35 тыс. фермерских хозяйств.

Валентина Любашенко