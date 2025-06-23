Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор организатору покушения на главу Крыма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Владимиру Боднарю, которого обвиняли по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств). Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЮОВС Фото: Пресс-служба ЮОВС

Следствие установило, что обвиняемый вместе с сообщниками планировал взорвать служебный автомобиль главы Республики Крым Сергея Аксенова. Участники группы следили за маршрутами передвижения чиновника через камеру видеонаблюдения, установленную в арендованном помещении.

В мае 2023 года злоумышленники доставили из Запорожской области радиоуправляемое самодельное взрывное устройство с передатчиком и приемником. Компоненты бомбы хранились в гаражном боксе в Симферополе. Реализовать план не удалось — злоумышленников задержали правоохранители.

Уточняется, что Боднарь заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы — первые три года в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. Также назначен штраф 500 тыс. руб.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», по делу о покушении на главу Крыма осудили Оксану Шевченко.

Константин Соловьев