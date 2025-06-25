В Таганроге обломки БПЛА повредили стекла школы и вызвали пожар в спорткомплексе

Силами противовоздушной обороны в Таганроге был обезврежен беспилотник, обломки которого упали в районе спортивного комплекса «Авангард» на улице Спортивная, 2а. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Падение обломков БПЛА привело к возникновению пожара, который оперативно локализовали прибывшие на место сотрудники МЧС. Уточняется, что пострадавших нет.

В городе также повреждены стеклопакеты школы №28 и в двух жилых домах на улице Трудовых Резервов, 2 и 2/1. Гражданам помогут в восстановлении окон.

«В социальных сетях распространяется много разной информации по поводу сегодняшних событий. Прошу вас, дорогие таганрожцы, сохранять спокойствие, избегать паники и доверять только официальной информации», — написала госпожа Камбулова.

Константин Соловьев