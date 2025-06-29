Главные новости за неделю 23–29 июня. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани расследуют хищение 463 млн при реконструкции Троицкого водопровода, снабжающего Новороссийск и Геленджик.

Туристический поток в Краснодарский край в летнем сезоне 2025 года снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Краснодарском крае выбрали пять общественных пространств, которые реконструируют в 2026 году. За объекты проголосовали почти 740 тыс. жителей региона.

Генпрокуратуру РФ привлекут в качестве третьего лица к спору о возмещении ущерба от разлива мазута.

Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подал документы для участия в выборах главы региона, которые пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года.

В вузах Краснодарского края зафиксирован рост стоимости обучения на коммерческой основе в предстоящем учебном году. Согласно опубликованным данным, удорожание платных программ составило от 4,5 до 75% по сравнению с 2024/2025 годом.

Санатории Краснодарского края приняли 343 тыс. отдыхающих в январе-апреле 2025 года, что на 15,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (почти 405 тысяч человек).

Оперативный штаб Краснодарского края объяснил, что ограничения в работе мобильного интернета вводятся при наступлении сигнала «Беспилотная опасность». Меры начали применять с начала июня 2025 года.

В Геленджике на июль забронировано 75% номерного фонда, на август — 70%, на сентябрь — 68%. За этот период город планирует принять порядка 3 млн туристов.

Туристы начали заранее бронировать отдых на Кубани в августе. В среднем авиабилеты приобретают за 104 дня до вылета, железнодорожные билеты — за 78 дней, автобусные — за 75.