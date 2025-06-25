Обучение в кубанских вузах подорожало от 4,5 до 75%

В вузах Краснодарского края зафиксирован рост стоимости обучения на коммерческой основе в предстоящем учебном году. Согласно опубликованным данным, удорожание платных программ составило от 4,5 до 75% по сравнению с 2024/2025 годом. Наибольшее увеличение зафиксировано по направлениям «медицина», «юриспруденция» и «информационные технологии». Представители образовательных учреждений объясняют рост цен повышением затрат на материально-техническое обеспечение и модернизацию учебной базы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Самую высокую стоимость обучения демонстрирует Кубанский государственный медицинский университет (КубГМУ), где год курса на факультете стоматологии теперь оценивается в 465 тыс. руб. — против 310 тыс. руб. годом ранее. Подорожание составило 50%. Специальность «Педиатрия» оценивается в 322 тыс. руб. в год (+49,7%), «Медико-профилактическое дело» — 206 тыс. руб. (+19,7%), «Фармация» — 200 тыс. руб. (+20%). Обучение по направлению «Лечебное дело» выросло в цене на 75%, с 200 тыс. до 350 тыс. руб.

В Кубанском государственном техническом университете (КубГТУ), по словам проректора Евгения Дьяконова, в 2025 году планируется принять на первый курс 5,6 тыс. студентов, что превышает прошлогодние показатели на 10%. Из них более 1,7 тыс. мест предоставлено за счет федерального бюджета, в том числе порядка 1,6 тыс. по программам высшего образования.

Кубанский государственный аграрный университет (КубГАУ), занявший 76-е место в рейтинге RAEX, удерживает позиции крупнейшего по числу студентов в регионе — обучение проходят около 18 тыс. человек. Самыми затратными в вузе остаются юридические специальности, где стоимость одного курса составляет 217,5 тыс. руб., вне зависимости от специализации (гражданско-правовая, уголовно-правовая или аграрно-правовая).

В Кубанском государственном университете (КубГУ) на 2025 год запланировано более 11 тыс. мест на первый курс по всем уровням и формам обучения. Число коммерческих мест также увеличено: с 6,1 тыс. в 2024 году до 7,8 тыс. в 2025-м.

Подробнее читайте в материале «Диплом в большом кармане».

Вячеслав Рыжков