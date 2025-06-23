На Кубани выбрали пять объектов для благоустройства в 2026 году

В Краснодарском крае выбрали пять общественных пространств, которые реконструируют в 2026 году. За объекты проголосовали почти 740 тыс. жителей региона, что позволило краю войти в пятерку самых активных субъектов России, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Благоустройство объектов выполнят в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Власти планируют создать новые зеленые общественные пространства — парки, скверы и набережные.

Лидером среди голосовавших стал Сквер Памяти героев Великой Отечественной войны в Краснодаре, набравший 63 тыс. голосов. На втором месте расположился Сквер Медицинских работников в Новороссийске с 44 тыс. голосов.

Третье место заняла зеленая зона в Армавире по улице Кирова от Железнодорожной до Советской Армии — за нее проголосовали 28,5 тыс. человек. Парк по улице Львовской в Сочи получил поддержку 28 тыс. избирателей. Общественное пространство в Славянске-на-Кубани по улице Красной между Школьной и Победы набрало 13 тыс. голосов.

Алина Зорина