Турпоток в санатории Кубани упал на 15% в январе—апреле 2025 года

Санатории Краснодарского края приняли 343 тыс. отдыхающих в январе—апреле 2025 года, что на 15,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (почти 405 тыс. человек). Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Санатории-России.рф».

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Несмотря на сокращение числа туристов, здравницы Кубани удерживают лидерство в рейтинге регионов по количеству отдыхающих. В тройку лидеров также входят Ставропольский край (256 тыс. человек, рост на 2,2%) и Республика Крым (145 тыс., спад на 24%).

Первое место по числу отдыхающих среди федеральных округов занимает Южный. При этом поток туристов в санатории ЮФО упал на 6,5% — до 502 тыс. человек в 2025 году против 537 тыс. в предыдущем году. Аналитики отмечают наиболее существенную динамику сокращения числа туристов среди федеральных округов именно здесь.

«Рынок санаторно-курортных услуг в России вступил в фазу насыщения: в ряде ключевых регионов мы наблюдаем не просто стабилизацию, а заметное снижение потока отдыхающих. Возобновление роста возможно при увеличении номерного фонда в санаториях или предложении доступных программ оздоровления в межсезонье»,— отметил член правления Национальной курортной ассоциации и основатель сервиса «Санатории-России.рф» Евгений Терентьев.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил, что летом 2025 года снижение туристического потока в Краснодарский край достигло 20%.

Анна Гречко