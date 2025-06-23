На Кубани расследуют хищение 463 млн на реконструкции Троицкого водопровода

Полиция в Краснодарском расследует дело о хищении 463,1 млн руб. при реконструкции Троицкого группового водопровода, снабжающего Новороссийск и Геленджик. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, руководители краевого ГКУ «Главное управление строительства» и подрядчика ООО «Прогрессор» (Ростов-на-Дону) в конце 2021 года согласовали завышенную начальную цену контракта на 2,4 млрд руб. (строительство 11-километрового участка до Кабардинки) и затем оформили приемку невыполненных работ.

Перечисленные подрядчику средства, как считают оперативники, были расслоены по счетам аффилированных структур и распределены между участниками схемы. Подозреваемых пока не названо; дело возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) расследуется «по факту».

Сам Троицкий водопровод остается проблемным объектом: износ сети регулярно приводит к отключениям воды на черноморском побережье, а многолетние попытки модернизации пока не решили вопрос системно.