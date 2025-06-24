Генпрокуратуру привлекут к спору о возмещении ущерба от разлива мазута

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора о привлечении Генеральной прокуратуры РФ в качестве третьего лица к рассмотрению гражданского спора о возмещении экологического ущерба, причиненного при крушении танкера «Волгонефть-212» в районе Керченского пролива. Рассмотрение дела по существу назначено на 23 июля, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На предварительном заседании суд также отказал компании «Кама шиппинг», выступающей в деле в качестве торгово-чартерного фрахтователя, в ходатайстве о переносе слушания на более поздний срок. Ответчиком по иску также проходит владелец судна — компания «Каматрансойл». Сумма исковых требований составляет более 49,4 млрд руб.

По информации истца, на момент аварии на борту «Волгонефти-212» находилось свыше 4 тыс. т нефтепродуктов. В результате происшествия часть топлива оказалась в акватории, а остатки затонули вместе с обломками судна. К участию в процессе привлечено и межрегиональное территориальное управление Ространснадзора по Южному федеральному округу.

Ранее Росприроднадзор направил участникам инцидента претензии с предложением добровольно возместить ущерб, общий размер которого по двум аварийным танкерам — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — был оценен в сумму более 84,9 млрд руб. После безрезультатного истечения установленного законом срока ведомство обратилось в арбитраж с двумя исками. Ответчиком по второму делу выступает компания «Волгатранснефть».

Вячеслав Рыжков