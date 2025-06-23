РСТ: турпоток в Краснодарский край в 2025 году снизился на 20%

Туристический поток в Краснодарский край в летнем сезоне 2025 года снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил РБК Краснодар президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В числе ключевых факторов он назвал экологическую ситуацию в Анапе, укрепление рубля, стимулирующее выездной туризм, а также снижение потребительской активности на фоне повышения ключевой ставки и переориентации сбережений населения на банковские депозиты.

По словам господина Уманского, представители отрасли рассчитывают на восстановление спроса к июлю—августу. В настоящее время бизнес делает ставку на ценовое стимулирование: по его данным, стоимость размещения в Анапе снизилась до 40% по сравнению с прошлогодними показателями, что способствует притоку новой аудитории.

Несмотря на снижение туристической активности на Кубани, по стране в целом фиксируется рост внутреннего турпотока — на уровне 8%. Выделяются отдельные направления, в частности Крым, где объем бронирований увеличился на 50%.

Согласно данным краевого министерства курортов, к середине июня совокупный турпоток в Краснодарский край превысил 4 млн человек, что на 3,5% выше прошлогоднего уровня. Вместимость гостиничного фонда региона составляет 594 тыс. мест при загрузке номерного фонда на Черноморском побережье на уровне 60%. Глубина бронирований достигает четырех месяцев.

В марте в Анапе фиксировалось снижение объемов бронирования на 20% относительно аналогичного периода 2024 года. Причиной стал инцидент с разливом мазута в декабре, после которого Роспотребнадзор закрыл ряд пляжей в Анапе и Темрюкском районе. По данным министерства, в майские праздники курорт принял порядка 100 тыс. туристов, что на 7% ниже прошлогоднего показателя.

Вячеслав Рыжков