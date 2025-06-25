Вениамин Кондратьев подал документы на участие в выборах губернатора Кубани

Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подал документы для участия в выборах главы региона, которые пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года. Избирательная комиссия Кубани установила трёхдневный период голосования для повышения доступности и удобства избирателей, сообщает пресс-служба администрации края.

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«Сохранить экономическое развитие региона — это главная задача сегодня. Ее решение дает возможность улучшить все сферы деятельности, повысить качество жизни»,— заявил господин Кондратьев. Глава Кубани подчеркнул намерение продолжать строительство социальных объектов, школ, детских садов, благоустройство парков и скверов, прокладку дорог.

Губернатор Краснодарского края отметил успехи края в агропромышленном секторе. По его словам, регион сейчас — это мощный агропромышленный комплекс, представляющий из себя гарант продовольственной безопасности. Господин Кондратьев также упомянул достижения в развитии промышленности и санаторно-курортного комплекса.

О намерении участвовать в выборах Вениамин Кондратьев заявил президенту России Владимиру Путину в марте 2025 года во время рабочей встречи в Москве. Глава государства поддержал решение, отметив масштабную работу, проделанную в регионе за последние десять лет. Путин призвал губернатора активнее контактировать с жителями для формирования приоритетов на следующий период.

Одновременно с губернаторскими выборами в Краснодарском крае пройдет более 70 избирательных кампаний — жители выберут депутатов представительных органов и глав сельских поселений.

Анна Гречко