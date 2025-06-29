«Амкар» продолжил беспроигрышную серию игр

Футболисты «Амкар Пермь» обыграли «Урал-2» в гостях в матче двенадцатого тура Второй лиги «Дивизиона Б». Пермская команда открыла счет уже на шестой минуте. Отличился нападающий Артем Котик. Долгое время игра продолжалась с обоюдными шансами на успех, но удача улыбнулась «Амкару». В конце второго тайма Артем Котик оформил дубль. В итоге подопечные Андрея Блажко пришли к победе со счетом 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

После 12 матчей красно-черные занимают первое место и имеют в активе 30 очков. В этом сезоне в чемпионате пермский клуб еще не проигрывал. В следующем туре 6 июля игроки «Амкара» в Самарской области встретятся с местным «Акроном-2».