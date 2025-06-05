Ким Чен Ын пообещал поддерживать РФ в ситуации на Украине

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын пообещал поддерживать российские войска в конфликте на Украине. Об этом он сказал во время встречи с секретарем Совета Безопасности России Сергея Шойгу в Пхеньяне. Слова лидера Северной Кореи передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сергей Шойгу передал благодарность от российского руководства за «доблесть и самоотверженность» северокорейских военнослужащих, которые участвовали в операции по освобождению Курской области.

В ходе встречи Сергей Шойгу и Ким Чен Ын в том числе обсудили перспективы восстановления Курской области, а также «шаги по увековечиванию памяти подвига корейских воинов».