Бенефициары концерна «Покровский» не смогли оспорить в кассации изъятие активов

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил без изменений решение по иску Генпрокуратуры об обращении в пользу РФ имущества концерна «Покровский» стоимостью около 12 млрд руб. Жалоба ответчиков отклонена, сообщили “Ъ” в пресс-службе суда.

Сегодняшнее решение кассации принято в деле, которое Каневской райсуд Краснодарского края рассмотрел в феврале 2024 года. В пользу РФ были изъяты акции и доли нескольких хозяйствующих субъектов, входивших в «Покровский».

В производстве судов разных инстанций в настоящее время находятся три гражданских дела, ответчиками по которым выступают основатели концерна «Покровский» Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов, а также другие лица. Все судебные процессы связаны с нарушением господином Коровайко антикоррупционных норм в период его работы в аппарате полномочного представителя президента России в ЮФО. По мнению Генпрокуратуры, чиновник использовал свой статус для незаконного приобретения активов в Ростовской области и Краснодарском крае.

Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов объявлены в международный розыск по обвинению в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Несколько сотрудников концерна являются подсудимыми на процессе, который проходит в Преображенском суде Москвы.

Анна Перова, Краснодар