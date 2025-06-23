Намерения Ирана перекрыть Ормузский пролив вызвали оживленную дискуссию в зарубежных СМИ. Одни обозреватели считают, что такой шаг может взвинтить цены на нефть и, как следствие, ускорить общую инфляцию в мире. Другие сомневаются в том, что Иран все-таки пойдет на полную блокаду судоходства в проливе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Шесть миль воды держат мировые рынки в напряжении

Цены на нефть растут после того, как Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив. Нефтетрейдеры боятся худшего развития событий. Чиновники Пентагона давно предупреждали об этом. Вице-президент Вэнс считает, что это было бы самоубийством. Примерно 20% мировой нефти проходит через пролив шириной 20 миль. Десятки танкеров размером с небоскреб каждый день вливаются в пару полос движения шириной 2 мили, разделенных буфером шириной 2 мили. Транзит через эту 6-мильную полосу внутри пролива включает в себя и огромные объемы сжиженного природного газа.

Любое нарушение движения судов также может замедлить иранский экспорт энергоносителей, который жизненно важен для экономики самого Ирана. Хотя израильские удары в последние дни наносятся по внутренней энергетической инфраструктуре Ирана, поставки из страны продолжают идти нуждающимся в нефти покупателям в Китай и другие страны. По оценкам Rystad Energy, иранский экспорт с начала израильских ударов на самом деле на 30–40% превышает обычные объемы в это время года.

Как загнанный в угол Иран может устроить хаос в мировой торговле нефтью

Иран на протяжении многих лет неоднократно угрожал закрыть пролив — узкую полосу воды, через которую ежедневно проходит пятая часть мировых поставок нефти. Но на практике у Тегерана есть множество менее радикальных вариантов, чтобы найти ответ, который нанесет вред его врагам, одновременно ограничив воздействие на союзников, таких как Китай, крупнейшего покупателя нефти. Полное закрытие Ормуза более чем на несколько часов или дней — это кошмарный сценарий, который многие наблюдатели считают маловероятным. Это перекроет потоки и поднимет цены на сырую нефть — аналитики JPMorgan & Co. заявили, что почти на 70% — подстегивая глобальную инфляцию и сильно ограничивая рост. Более простым шагом для Тегерана было бы избирательное препятствование торговому судоходству через Ормуз. В прошлом Иран приказывал судам заходить в свои территориальные воды и даже задерживал некоторые из них.

Цена на нефть достигла 5-месячного максимума, но потом начала снижаться

Дальнейшие изменения цен на нефть на этой неделе будут зависеть от того, как именно Исламская Республика или ее союзники, такие как хуситы, решат нанести ответный удар. Цены на нефть уже выросли примерно на 14%, с тех пор как Израиль начал свою первую атаку на Иран десять дней назад.

Более высокие цены на нефть, вероятно, отразятся на других рынках энергоносителей, таких как бензин, что может спровоцировать новый всплеск инфляции по всему миру. Иран и ранее угрожал закрыть пролив. Но аналитики полагают, что ему будет сложно полностью перекрыть водный путь из-за присутствия в Бахрейне 5-го флота ВМС США.

South China Morning Post (Гонконг, специальный административный район КНР)

Азиатские грузоотправители опасаются резкого роста цен

Помимо стремительного роста цен на нефть азиатским экономикам придется учитывать рост страховых премий и потенциальные перебои с поставками. Любое закрытие Ормузского пролива будет иметь глобальные последствия для стран Персидского залива, добывающих нефть, и экспортных рынков Азии. Любой продолжительный рост, скорее всего, вскоре ощутят азиатские потребители.

Вырастут ли в ОАЭ расходы на контейнерные перевозки после скачка цен на нефть?

Тарифы на контейнерные перевозки в/из ОАЭ могут вырасти. Компании не исключают такого развития событий уже в течение ближайших недель. Для потребителей любой рост стоимости доставки может проявиться в ряде товарных категорий — хотя уровень инфляции в целом замедляется.

Источники в супермаркетах и других розничных магазинах говорят, что пока не наблюдают повышения цен. «Пока все хорошо,— сообщает топ-менеджер ведущего оператора гипермаркетов.— Цены на все основные потребительские категории, продаваемые через наши торговые точки, стабильны. Пока рано говорить, как и изменятся ли цены». Но источники в судоходной отрасли отслеживают стоимость контейнеров поминутно. У них есть на это все основания.

Подготовил Евгений Хвостик