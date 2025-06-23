Израиль запускает авиарейсы для желающих уехать иностранцев

Израиль с 23 июня разрешит иностранцам покинуть страну на так называемых репатриационных рейсах, сообщила глава Минтранса страны Мири Регев. Вводится строгий лимит 50 пассажиров на самолет. В министерстве объяснили это необходимостью ограничить количество пассажиров на взлетно-посадочной полосе, потому что аэропорт может стать целью удара, пишет The Times of Israel.

Израиль закрыл воздушное пространство 13 июня, когда начал операцию против ядерной программы Ирана. В результате в стране застряло около 40 тыс. туристов, которые могли выехать только через сухопутные пограничные переходы с Египтом и Иорданией или по морю. На прошлой неделе Израиль начал принимать рейсы, чтобы помочь вернуться на родину от 100 тыс. до 150 тыс. израильтян. Местные авиакомпании — El Al, Israir и Arkia — осуществляют рейсы с 18 июня, в основном из Европы и США. Самолеты летают только в дневное время, так как преимущественно по ночам страна подвергается обстрелам со стороны Ирана.

Совершать посадку могут только два борта в час: они прилетают в аэропорт имени Бен-Гуриона, высаживают пассажиров и улетают. До сих пор Израиль запрещал иностранцам и гражданам Израиля покидать страну воздушным транспортом, объясняя ограничения необходимостью избежать скопления людей и минимизировать время, которое самолеты проводят на земле. С сегодняшнего дня разрешат вылеты. Они будут осуществляться исключительно из третьего терминала, вход в здание будет разрешен только пассажирам с билетами.

О развитии конфликта Израиля и Ирана — в материале «Ъ» «Пошли на мировую».