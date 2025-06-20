МГУ вышел из топ-100 ведущих вузов мира

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова больше не входит в топ-100 ведущих вузов мира по версии Quacquarelli Symonds (его составители в прошлом работали над рейтингом Times Higher Education). В новом рейтинге МГУ занял 105-е место, опустившись за год на 11 позиций.

В первой сотне российских вузов нет, МГУ — единственный университет в первых 300 позициях рейтинга. МГТУ им. Баумана за год опустился с 298-го места на 320-е, РУДН — с 316-го на 367-е, Санкт-Петербургский государственный университет — с 385-го на 375-е.

В топ-500 вошла Высшая школа экономики (ВШЭ) — она опустилась с 410-го места на 430-е. МФТИ — с 456-го на 477-е.

На первом месте рейтинга — американский Массачусетский технологический институт, на втором — Имперский колледж Лондона, на третьем — Стэнфордский университет.

Полина Мотызлевская